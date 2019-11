Richtfest für das neue Einkaufszentrum in der Poststraße Bad Langensalza. Auf dem Gerüst links steht Lars Waller, Expansionschef der Supermarktkette Norma.

Bad Langensalza. Richtfest wurde in Bad Langensalza gefeiert. Supermarktkette sowie Fleischer, Bäcker und Bekleidungsläden ziehen ein

Einkaufszentrum in der Poststraße soll im April öffnen

Nach jetzigem Planungsstand soll es im April des kommenden Jahres zwischen der Kernstadt und Ufhoven wieder eine Einkaufsmöglichkeit geben. Dann soll das Einkaufszentrum in der Poststraße, direkt gegenüber der Tankstelle, wieder eröffnen. Diesen Zeitplan kündigte am Freitag Lars Waller, Expansionsleiter der Lebensmittelmarkt-Kette Norma an.