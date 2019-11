Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Enkeltrick in Mühlhausen: Polizei sucht mit Phantombild nach Verdächtigem

Nach einem Betrug mit dem sogenannten Enkeltrick in Mühlhausen fahndet die Kriminalpolizei mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen.

Phantombild des Tatverdächtigen. Foto: Polizei

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag, 4. November. Demnach rief an diesem Tag eine Frau eine Rentnerin in Mühlhausen an und gab sich als deren Enkelin aus. Die Betrügerin gab vor, einen Unfall gehabt zu haben und forderte am Telefon Bargeld von der Mühlhäuserin. In der Folge übergab die Rentnerin einem Unbekannten mehrere Tausend Euro. Später stellte sich heraus, dass die Mühlhäuserin Opfer von Betrügern geworden war.

Auffällige Kreole im Ohr

Zu dem Mann, der das Geld abgeholt hatte, hat die Polizei ein Phantombild angefertigt. Er trug einen Vollbart und hatte ein Basecap auf. Auffallend war zudem eine kleine anthrazitfarbene Kreole, die er im Ohr trug. Wer Angaben zu dem Mann und seinen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Mühlhausen, Telefon 03601/4510, zu wenden.