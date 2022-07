Entenrennen in Bad Langensalza: Mehr als 700 Teilnehmer und gleich zwei Rosenkönigin-Enten

In einem Würfel ging die Rosenkönigin-Ente an den Start. Eine Überraschung auch für Rosenkönigin Melanie Kaiser (rechts im Bild). Sie hatte eine eigene Ente gestaltet, die Würfel-Ente war ein Geschenk.

Bad Langensalza. Die dritte Auflage des Spektakels in Bad Langensalza zieht Hunderte ans Wasser. Eine Erfurterin gewinnt.

Mehr als 700 Enten gingen am Sonntagmittag an der Seufzerallee an den Start zum dritten Entenrennen. Kaum ein Plastiktier glich dem anderen. Da gab es rot-blaue Spiderman-Enten, güldene Enten, FC-Bayern-München-Fan-Enten, Enten mit Federboa, mit Helm, mit Augenklappe, mit Mundschutz oder Badekappe. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.

Überwiegend gingen von Kindern bemalte Tiere an den Start, doch auch der eine oder andere Erwachsene setzte sich hin und investierte Zeit in die Gestaltung. Maximilian Jungklaus beispielsweise war bisher bei jedem Entenrennen dabei und trat dieses Jahr mit einer Steampunk-Ente an. „Mit gefällt einfach der Stil“, sagte er. Steampunk mischt die Anmutung des viktorianischen Zeitalters in England mit modernen Elementen. Maximilian Jungklaus hatte seine Ente mit einer Schweißerbrille und Zahnrädchen versehen. Reißzwecken dienten nicht nur der Zierde, sondern sollten für zusätzliches Gewicht und Stabilität sorgen.

Die Rosenkönigin-Ente war nicht von der Rosenkönigin

Apropos Stabilität: Offenbar hatten sich manche Teilnehmer im Vorfeld des Rennens auch über die Schwimmtauglichkeit Gedanken gemacht. Die Erfahrung der bisherigen Entenrennen lehrt, dass Enten mit einem guten Start womöglich zwischendurch in Führung liegen können. Doch verfangen sich die Tiere ungünstig am Ufer, ist es mit dem Sieg schnell Essig.

Ergo schwammen auch aufgemotzte Exemplare mit extra Schwimmreifen und breiten Styropor-Füßen die Salza hinab. Selbst gänzlich eingehauste Enten gab es. Die auffälligste war in einem transparenten Würfel untergebracht. Es war eine Rosenkönigin-Ente, die die amtierende Rosenkönigin Melanie Kaiser auch selbst zum Start trug. Doch der Eindruck täuschte: „Ich war auch überrascht, die Ente ist nicht von mir. Ich habe meine eigene gestaltet. Die Rosenkönigin-Ente hat jemand anderes gemacht“, sagte sie.

Das Entenrennen wurde erneut vom Lions-Club Bad Langensalza organisiert. Der Zwiwel-Verein, Ex-Seven, die Wirtschaftsinitiative Bad Langensalza, die Initiative Hand in Hand, die freiwillige Feuerwehr und nicht zuletzt der Fischereiverein unterstützten die Veranstaltung. Die Angler wateten den Enten hinterher und befreiten festgeschwommene Tiere.

Am schnellsten war übrigens eine auswärtige Teilnehmerin. Die Ente von Cora Hensel aus Erfurt kam als erste durchs Ziel.

