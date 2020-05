Erneuter Einbruch in das Bad Langensalzaer Gymnasium

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneuter Einbruch in das Bad Langensalzaer Gymnasium

Am Montagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass das Bad Langensalzaer Gymnasium in der Hannoverschen Straße erneut von Einbrechern heimgesucht wurde. Der oder die Täter waren laut Polizei widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen. Sie öffneten im Inneren eine Tür zu einem Büroraum gewaltsam. Daraus nahmen sie Schlüssel und Bargeld mit.

In der jüngsten Vergangenheit waren Unbekannte schon einmal in das Gebäude eingebrochen. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 zu melden.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Schönstedter Gärtnerei