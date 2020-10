Bad Langensalza. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag das Wahlkreisbüro der AfD in Bad Langensalza mit Farbe und Schriftzügen beschmiert.

Unbekannte haben am Wahlkreisbüro der AfD in Bad Langensalza die Fensterscheiben und die Türverglasung vollständig mit schwarzer Farbe besprüht. Zudem hätten die Täter am Donnerstag Schriftzüge hinterlassen, teilte die Polizei am Freitag mit.