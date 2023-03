Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er drei Personen in einem leerstehendem Gebäude gesehen hatte (Symbolbild)

Frau springt in Bad Langensalza bei der Flucht vor der Polizei vom Dach

Bad Langensalza Ein Zeuge hatte in Bad Langensalza drei Personen in einem leerstehenden Gebäude gesehen. Bei der Flucht vor der Polizei ist eine junge Frau vom Dach gesprungen und wurde verletzt.

In der Nacht zum Donnerstag hat sich gegen 3 Uhr ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Drei Personen hatten sich unberechtigerweise in einem leerstehenden Gebäude am Thiemsburger Weg aufgehalten. Als die Beamten eingetroffen sind, konnten sie zwei junge, polizeibekannte Männer im Alter von 35 und 19 Jahren entdecken.

Die Verdächtigen hatten sich vor den Beamten versteckt und eine Tür von innen blockiert. Eine 26-jährige Frau ist bei der Flucht vom Dach gesprungen. Sie wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, was die drei Personen in der leerstehenden Spinnerei gemacht haben.

