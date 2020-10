Der Förderverein des Freibades Wiegleben ist auch im Herbst nicht untätig. Auf dem Gelände laufen derzeit Arbeiten, die den Badegästen in der nächsten Saison zugute kommen sollen.

Gebaut wird momentan an einem schon länger geplanten Planschbecken für Babys und Kleinkinder. Dieses grenzt an den erst in dieser Saison neu eröffneten Spielplatz an. Das Fundament der Anlage steht schon. Die Pflasterarbeiten, die Installation einer Außendusche und der Aufbau von Sitzbänken neben dem Becken sollen im Anschluss erledigt werden. „Wir arbeiten so lange, wie es die Witterung erlaubt. Bis zum Saisonbeginn im Mai wird das alles fertig sein", verspricht Michael Rönsch, Vorsitzender des Fördervereins.

Im Freibad Wiegleben wird ein Planschbecken gebaut. Foto: Michael Rönsch / Förderverein Freibad Wiegleben

Den Aufbau des Beckens übernehmen Profis. Doch wie üblich investieren die Wiegleber viel Eigenleistung. Bereits im vergangenen Jahr bauten Vereinsmitglieder auf der Rückseite des Sanitär- und Umkleidegebäudes einen größeren Technikraum. Dieser bietet nun mehr Platz für die Filteranlagen. Denn zur vorhandenen Technik für das Schwimmbecken wird weitere für das Planschbecken hinzukommen.

Schülerinnen aus Aschara gestalten Hauswand

Damit Eltern ihre spielenden oder planschenden Kinder bequem im Blick haben, soll im nördlichen Bereich ein zusätzlicher Liegebereich entstehen. Der angrenzende Zaun sei bereits mit Sichtblenden ausgestattet und soll zudem bepflanzt werden. Nicht umgesetzt werden aller Voraussicht nach die Pläne für ein Beachvolleyballfeld auf dem Freibadgelände. Wie Michael Rönsch sagte, stehe dafür nicht genug Platz zur Verfügung.

Weniger mit schwerer Technik, dafür mit viel Fingerfertigkeit sind vier Zehntklässlerinnen der Brückenschule Aschara auf dem Freibadgelände im Einsatz. Während der Herbstferien gestalten sie eine Hauswand am Spielplatz. Künftig werden dort Arielle die Meerjungfrau, Pflanzen, ein Taucher sowie Fische aus dem Animationsfilm „Findet Nemo“ zu sehen sein.

Gelände ist auf 750 Quadratmeter gewachsen

Die Wandgestaltung ist eine Projektarbeit für die zehnte Klasse. Eigentlich haben Lara Cellik, Lucie Kanis, Scarlett Elias und Sophia Wolf sich dem Abschlussball widmen wollen, mussten durch die Corona-Pandemie aber ein anderes Thema wählen. Über eine Lehrerin wurde dann der Kontakt zum Freibad hergestellt. Die erste Skizze auf Papier entstand am 1. Oktober. Zum Ende der Herbstferien wollen die jungen Frauen ihr Werk abgeschlossen haben.

Dass sich im Freibad Wiegleben derzeit so viel tut ist Zuschüssen von der Stadt, erfolgreichen Fördermittelanträgen und der Umtriebigkeit der Vereinsmitglieder zu verdanken. Hinzu kommt, dass das zur Verfügung stehende Gelände um 750 Quadratmeter gewachsen ist. Eine ehemalige Brachfläche auf der Ostseite der Freibadwiese - Eigentum der Stadt - wurde dem Verein 2018 zur Nutzung überlassen. Es wurde Wildwuchs entfernt und Gewächshäuser, ein Heizhaus und ein alter Kohleschuppen abgerissen.

Die Bilanz der zurückliegenden Badesaison ist für den Verein positiv. „Es war ein guter Sommer. Bis zum 16. September hatten wir für das Förderzentrum und die Schule noch geöffnet. Der Aufwand für den Infektionsschutz war hoch. Aber wir sind sehr zufrieden", so Michael Rönsch.