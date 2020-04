Schlotheim. Rettungskräfte und Feuerwehr sind am Dienstagmorgen im Industriegebiet Gartenstraße in Schlotheim im Großeinsatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großeinsatz im Industriegebiet: Explosionsgefahr bei Autozulieferer

Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften findet am Dienstagmorgen im Industriegebiet Gartenstraße in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis statt.

Bei einem Automobilzulieferer wurde ein Überdruck in einem Chemikalienbehälter festgestellt, es herrscht Explosionsgefahr. Laut Polizei handelt es sich zudem um einen giftigen Stoff.

Foto: Daniel Volkmann

Mehrere Feuerwehren der Region sind mit Gefahrgutzügen vor Ort. Die Kameraden sind in Schutzanzügen ins Gebäude gegangen.

Der Einsatz dauert am Morgen noch an, die Neue Straße und die Straße An der Mühle in Schlotheim sind derzeit gesperrt.