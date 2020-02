Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grumbach hat nun Erdgas – und bald Glasfaser?

1200 Meter Leitung ab Henningsleben, 1800 Meter Leitung innerorts, zwei Jahre Bauzeit und gute Nerven waren nötig, nun ist es vollbracht: Der Bad Langensalzaer Ortsteil Grumbach hängt am Erdgasnetz. Dies wurde am Freitag mit einem Flammenfest im Hof des Bürgerhauses gefeiert. 45 Häuser seien momentan angeschlossen, weitere fünf Anschlüsse sollen bald fertiggestellt werden, sagte Netze-Chef Frank Nickel. Er verriet auch, dass zusammen mit den Gasleitungen Leerrohre für schnelles Internet via Glasfaser gelegt wurden. Sollten die Grumbacher Interesse an der Versorgung haben, könnten die Firma Netze dies umsetzen. Damit wäre Grumbach nach Großwelsbach der zweite Ortsteil mit Glasfaser.