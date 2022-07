Infonachmittag zu Pflege

Bad Langensalza. Die Awo-Tagespflege im Haus Lebens(T)räume in Bad Langensalza lädt zu einem Infonachmittag ein.

Im Rahmen der „Woche der pflegenden Angehörigen“ laden am Donnerstag, 7. Juli, von 14 bis 16 Uhr die Mitarbeitenden der Tagespflege der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Haus Lebens(T)räume in der Bad Nauheimer Straße 33 in Bad Langensalza zu einem Infonachmittag mit Stammtisch für Angehörige ein. Zu Gast sind zudem Kooperationspartner, die den Nachmittag mit Aktionen und Informationen zu verschiedenen Themen abrunden, teilt das Awo-Tagespflegeteam mit.