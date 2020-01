Innenstadtforum für Bad Langensalza geplant

Gemeinsam fit für die Zukunft – unter diesem Motto sollen Ende März Hauseigentümer, Vermieter, Händler, Gastronomen, Vertreter der Stadt und des Gewerbevereins zusammenkommen. Geplant ist ein Forum, auf dem über die Zukunft der Bad Langensalzaer Innenstadt gesprochen und konkrete Ansätze für die Bekämpfung des Leerstands und für die weitere Entwicklung aufgezeigt werden sollen. Darüber informierte Christian König vom Gewerbeverein.

„Uns allen sollte daran gelegen sein, dass die Innenstadt ein sozialer Treffpunkt bleibt, dass sie frequentiert wird. Die Innenstadt darf nicht aussterben. Das ist das Problem, vor der viele kleine und mittlere Städte stehen“, weiß Christian König. Den großen Einkaufszentren am Stadtrand von Erfurt und vor allem der Konkurrenz im Internet gelte es, mit eigenen Ansätzen Paroli zu bieten und das Stadtzentrum für Besucher verlockend zu machen.

Dafür sollen die wichtigen Akteure zusammenkommen und miteinander reden. Referenten vom Gewerbeverein, der Stadt und der Industrie- und Handelskammer werden die aktuelle Situation – etwa den Leerstand –, bereits angestoßene Projekte und Ansätze der Zusammenarbeit vorstellen. Ein Ansatz sei der QR-Code, der in leeren Schaufenstern platziert werden kann. Wer den mit dem Smartphone scannt, gelangt auf ein Exposé, in dem das Ladenlokal ausführlich vorgestellt wird. Es gibt Angaben zu Größe, Ausstattung, Zustand, Mietkonditionen und zur Verkehrslage sowie einen Grundriss. Dieser Service ist im Basisangebot kostenfrei.

„Fertige Lösungen für alles können wir nicht präsentieren. Wir wollen auch nicht mit erhobenem Zeigefinger Reden schwingen. Wir wollen die Hauseigentümer erreichen und herausfinden, wie wir ihnen unter die Arme greifen können“, sagt Christian König.

Bei manch einem mag die Frage aufkommen, was dieses Forum von der Innenstadt-Initiative, dem geplanten City-Manager, den Aktionen wie Tischlein-deck-Dich, Heimat-Shoppen, Hand-in-Hand oder jüngst den Leergut-Agenten unterscheidet. Denn alle eint das Ziel, Leben in die Innenstadt zu bringen, Angebote zu schaffen und dem Leerstand beizukommen.

Eben diese Vielfalt an Ideen, Projekten und Testballons sei ein Ergebnis der Innenstadt-Initiative, so Christian König. Diese Initiative geht von der IHK aus. Auch in anderen Städten läuft sie. Aus IHK-Experten, Vertretern der Stadt, der Gewerbe und der Vereine bildete sich ein Netzwerk. In verschiedenen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurden Ideen gesammelt, die jetzt nach und nach umgesetzt werden.

An dem Innenstadtforum sollen auch die Stadträte teilnehmen und die besprochenen Ideen und Ansätze wiederum über eigene Kanäle verbreiten. Wie oft das Forum stattfinden wird, ist noch offen. Zunächst gilt es, die Resonanz abzuwarten.

Die Beschaulichkeit kleiner Städte wie Bad Langensalza könne Gefahr und Chance zugleich sein, meint Christian König. Es sei wichtig, das Potenzial zu erkennen und zu nutzen. Auf der sanierten Altstadt, den Gärten und dem mittlerweile neun Jahre alten Entente-Florale-Titel könne man sich nicht ausruhen. Mit der bevorstehenden Bundesgartenschau stehe ein Ereignis an, das genutzt werden sollte.

Innenstadtforum – Gemeinsam fit für die Zukunft, 24. März, 17 Uhr, Kultur- und Kongresszentrum