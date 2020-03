Innenstädte von Mühlhausen und Bad Langensalza wie leergefegt

Fast alle Händler müssen wegen der Corona-Krise ihre Läden schließen. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits am Donnerstag. Die Straßen waren wie leer gefegt.

Das Glockenspiel des Langensalzaer Rathauses tönt pünktlich zwölf Uhr über den Marktplatz. Während sich sonst um diese Uhrzeit Händler und Angestellte ihr Mittagessen holen oder Besorgungen erledigen, ist die Innenstadt verwaist. Ein Mädchen dreht seine Runden auf einem Roller. Auf einer Bank sitzen Vater und Sohn beim Eis. „Es könnte für die nächste Zeit das letzte Mal sein“, sagt Mario Lienert und leckt weiter.

Gaststätten dürfen nur nochAußer-Haus-Verkauf anbieten

Postfrau Karin Köhler ist mit ihrem Wagen unterwegs. Sie muss die Päckchen einiger Händler wieder mitnehmen, die ihre Läden geschlossen haben. Dazu gehören das Kaufhaus Schwager, Intersport und viele Bekleidungsgeschäfte sowie das Fotogeschäft Jadke. Die Friseurin in der Rathausstraße schneidet ihren Kunden noch einmal die Haare vor der Pause, von der niemand weiß, wie lange sie dauert.

Dafür hat der Lebensmittelladen in der Marktstraße seine Öffnungszeiten erweitert. Sonntags ist jetzt auch zwischen 14 und 18 Uhr offen. Auch die Bäckerei Müller darf weiterhin öffnen. Die Verkäuferin weist auf die Regelung hin, dass aber nur noch jeweils ein Kunde in den kleinen Laden gelassen werde.

Im Bonifacius-Stübchen hatte Inhaber Deniz Michel am Donnerstag schon kaum mehr Gäste. Foto: Alexander Volkmann

Im Bonifacius-Stübchen steht Inhaber Deniz Michel am Herd. Gäste sind nicht da. Ab Freitag müssen alle Gaststätten schließen. Michel hofft, dass die Betriebsschließungsversicherung greift. Er will seine Speisen nun auch außer Haus liefern. Im Schaufenster des Orthopädiegeschäftes gegenüber kleben Zettel mit Hinweisen darauf, dass es dort kein Desinfektionsmittel und keine Atemschutzmasken mehr gibt.

Auch Mühlhausens Steinweg ist am Donnerstag wie leergefegt. Andreas Bendrich hat, wie jeden Tag, seinen Bratwurstgrill am Obermarkt aufgebaut. Das Geschäft läuft mäßig bis schlecht. Am Freitag will er es trotzdem nochmal probieren. Juwelierin Monika Wittig hat ihr Geschäft am letzten Tag vor Inkrafttreten der Verfügung geöffnet. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus seien richtig, sagt sie, hofft aber darauf, dass Bund und Land nun auch bald Hilfen für kleine Unternehmen zur Verfügung stellen.

Die Sitzplätze im Café der Bäckerei Stilzebach sind leer, obwohl der Vorfrühling milde Temperaturen und Sonnenschein parat hält.

Die Tische in der Langensalzaer Innenstadt sind am Donnerstagmittag leer. Sonst herrscht hier in der Mittagszeit reger Betrieb. Foto: Alexander Volkmann

So leer ist die Innenstadt von Mühlhausen mittags an einem Wochentag nie. Foto: Alexander Volkmann

Behörden verstärkten Kontrollenim Unstrut-Hainich-Kreis

Ein paar Meter weiter hat Bäcker Frank Marx Schutzmaßnahmen ergriffen. In den Laden darf kein Kunde. Die Tür hat Marx mit Plexiglas abgeklebt, verkauft wird durch eine Luke. Gebacken wird weiter, sagt Marx, solange die Lieferungen noch kommen.

Ab Freitag tritt laut Allgemeinverfügung des Landkreises die Schließung von Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften für den Publikumsverkehr in Kraft. Betroffen sind davon auch Friseure sowie Tattoo- und Kosmetikstudios. Der Erlass orientiert sich an den Vorgaben des Landes Thüringen. Es gibt Ausnahmen, die die Grundversorgung sicherstellen sollen, für den Lebensmittelhandel, also auch für Bäckereien und Fleischereien, Getränke-, und Supermärkte. Auch Banken und Sparkassen, Apotheken, Drogerien und Sanitätshäuser bleiben weiter geöffnet.

Gaststätten ist nur noch der Außerhaus-Verkauf erlaubt. Hotels dürfen Übernachtungsgästen unter Auflagen ein Nahrungsangebot zur Verfügung stellen.

Das Landratsamt kündigte verstärkt Kontrollen an. Diese Maßnahmen dienten nicht nur der Kon-trolle der angeordneten Quarantäneregelungen, sondern beziehen sich auch auf das Verbot von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen entsprechend der Allgemeinverfügungen. Im Fokus der Kontrollen stünden die Einhaltung der Abstandsregelungen und die Vermeidung von Menschenansammlungen, hieß es.