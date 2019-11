Mühlhausen. Eine ganze Palette von Delikten leistete sich ein jungen Mann in Mühlhausen. Dabei hinterließ er verbeultes Blech.

Junger Mühlhäuserverbeult zwei Autos

Im berauschten Zustand hat ein 18-Jähriger am Montagabend in Mühlhausen zwei Autos demoliert und sich selbst eine Menge Ärger mit der Justiz eingehandelt. Wie ein Polizeisprecher informierte, habe sich der junge Mann gegen 23.30 Uhr, auf den Fahrersitz eines Mitsubishi gesetzt, der in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt war. Da er das Licht im Fahrzeug anschalten wollte, habe er die Zündung eingeschaltet, hieß es weiter. Dadurch sei das Auto nach vorne geruckt und gegen einen dort geparkten Mercedes gekracht. Als die Polizisten mit dem 18-Jährigen einen Alkoholtest machten, habe er ihnen über 1,2 Promille ins Gerät gepustet. Zu allem Überfluss stand er zum Zeitpunkt des Unglücks auch noch unter Drogen und besaß gar keine Fahrerlaubnis. Entsprechend umfangreich gestaltet sich jetzt das Verfahren gegen den jungen Mann.