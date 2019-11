Körner Mehrere Karnevalsvereine feierten am Sonntag in Körner den ersten karnevalistischen ökumenischen Gottesdienst. In der Predigt ging es um ein passendes Thema: Humor.

Karneval in der Kirche von Körner

Zum ersten karnevalistischen ökumenischen Gottesdienst hatte der Körnersche Karnevalsverein (KCV) am Sonntagvormittag in die Unterkirche St. Marien in Körner eingeladen. Ein absolutes Novum war dabei, dass im Altarraum der alt-ehrwürdigen Kirche im Unterdorf die Bütt des Karnevalsvereins aufgestellt war.

Den Anstoß dafür hatte das Karnevalstreffen in Dingelstädt gegeben, wo auch ein solcher Gottesdienst stattgefunden hatte. Der Vereinsvorsitzende Torsten Fischer sprach dann mit Pfarrer Sebastian Kropp. Dieser stimmte sofort zu und so trafen sich kleine Abordnungen der Karnevalsvereine aus Schlotheim vom SCC, aus Menteroda vom Karneval- und Faschingsverein KFV aus Dingelstädt vom Karneval- und Geselligkeitsverein sowie die Gastgeber aus Körner zum Gottesdienst.

Gemeinsam mit dem Gemeindeassistenten Sebastian Alt von der katholischen Kirche Mühlhausen/Bad Langensalza begrüßte Kropp alle Gottesdienstbesucher und die Abordnungen der Gastvereine. „Wir sind bunt-und das ist schön“, stellte der Pfarrer treffend fest.

Ein seiner Predigt ging er auf die Bedeutung des Humors im meistens doch sehr ernsten Leben ein. „Wir haben das Lachen oft schon vergessen“, so Kropp. Dabei sei der Humor ein wichtiger Bestandteil des Lebens wie auch die Selbstironie. Darum forderte er auf: „Lasst euer Lachen hören.“

Die Kirche war gut gefüllt bei dem ökumenischen Gottesdienst, der aufgelockert war – entsprechend des Frohsinns, den der Karneval verbreiten soll. Musikalisch wurde dieser Gottesdienst vom Posaunenchor der Kirchgemeinde mit Kantor Rüdiger Löwer ausgestaltet.

Mit kurzen Worten bedankte sich Torsten Fischer bei allen Mitgliedern der Gastvereine, die der Einladung nach Körner gefolgt waren. Dieser Gottesdienst soll künftig in Menteroda und danach auch in Schlotheim weiter geführt werden und zu einer Tradition werden – immer zu Beginn der fünften Jahreszeit, so Fischer.

Im kommenden Jahr wird dieser Gottesdienst im Rahmen der Feiern zur Nakofe in Menteroda stattfinden.