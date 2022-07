Konzert in Mühlhausen mit dem Bachchor

Am Untermarkt befindet sich die Divi-Blasii-Kirche, in der nun wieder der Bachchor musiziert.

Mühlhausen. Chor- und Instrumentalmusik erklingt am 7. Juli in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen.

Chor- und Instrumentalmusik erklingt am Donnerstag, 7. Juli, in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen. Es musiziert der Bachchor der Kreisstadt, teilt Kreiskantor Oliver Stechbart mit, der auch das Konzert leiten wird. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt frei.

Als nächster Termin steht dann am Samstag, 9. Juli, in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen ein Orgelkonzert an. Zu Gast ist Simon Harden. Das Konzert beginnt um 14 Uhr.