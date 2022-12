Andre Kudernatsch liest in Bad Tennstedt.

Bad Tennstedt. In Bad Tennstedt liest André Kudernatsch aus seinem Buch „Auweia, Weihnachten!“. Die Bibliothek präsentiert die Veranstaltung.

Die Bibliothek in Bad Tennstedt präsentiert am Donnerstag, 8. Dezember, eine Lesung mit André Kudernatsch. Er liest aus seinem Buch „Auweia, Weihnachten!“, in dem der Autor und Journalist kabarettistisch auf die Zeit um den Heiligen Abend blickt.

Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet von Andreas Groß. Beginn ist um 19 Uhr im Saal des „Haus des Gastes“.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro.