Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

La La Land Langensalza

In meinem Kopf sind viele Orte im Unstrut-Hainich-Kreis mit einer bestimmten Musik verknüpft. Auf Bad Langensalza etwa passt der Titelsong „Another Day of Sun" aus dem oscarprämierten Musicalfilm La La Land. An einem warmen Sommertag ist überhaupt keine andere Hintergrundmusik denkbar. An keinem anderen Ort außer der Marktstraße mit ihren Puppenstuben-Fassaden oder dem American Diner am Wiebeckplatz ist es so wahrscheinlich, dass sich ein spontaner Tanz-Mob zusammenfindet.

Ganz anders klingt es in meinem Kopf, wenn ich von Kirchheilingen oder vom Sundhäuser Kreuz hinab nach Merxleben düse. Wenn sich vor mir das weite Tal öffnet, braucht es feierliche, kraftvolle und mächtige Musik. Hörner, Streicher, ein eingängiges Thema. Die Musik aus den Fluch der Karibik-Filmen oder der (strunzdummen) Transformers-Reihe passt hier perfekt. Mit diesem Klangteppich untermalt, fühlt sich die Fahrt nach Bad Langensalza an, als würde ich auf einem Pferd über die Anden reiten.

Wer wiederum auf der Straße zwischen Groß- und Kleinwelsbach die richtige Geschwindigkeit wählt, wird genau in jenem Takt durchgeschüttelt, den die britische Rockgruppe Pink Floyd ihrem Klassiker „Money“ zugrundegelegt hat. Geld wäre zur Reparatur dieser Buckelpiste ohnehin dringend nötig.

Und in der Kreisstadt? Hier gibt’s meistens nur ein passendes Lied. „Mambo“ von Herbert Grönemeyer. Zitat: „Ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runden. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren.“