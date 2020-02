Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langensalzaer Narren tanzen unter neuen Namen

Am Wochenende vor Rosenmontag herrscht in Bad Langensalza normalerweise Ausnahmezustand. Faschingsvereine aus der Region strömen in die Kurstadt, um am Umzug quer durch die Innenstadt teilzunehmen und die Straßen mit Konfetti und Kamelle zu fluten. Ein Ausnahmezustand ganz anderer Art ist es in diesem Jahr. Nach der Auflösung des Langensalzaer Carneval Clubs (LCC) im September fällt der Karneval in der Kernstadt aus.

Doch nur weil es den Verein nicht mehr gibt, sind nicht alle Langensalzaer Narren verschwunden. Es gibt sie noch, sie haben Zuflucht bei anderen Vereinen gesucht. So sind Tänzerinnen der ehemaligen Rot-Weißen-Funken mittlerweile beim Sportverein Empor untergekommen. Bei einer Firmenfeier des hiesigen Fensterbauers TMP bewiesen die Ex-Funken, dass sie in Sachen Akrobatik nicht nachgelassen haben. Auch das ehemalige LCC-Männerballett hat sich gefangen und mischt in der aktuellen Faschingssaison mit. Als die Fire Ladys sind die Männer nun Teil des Feuerwehrvereins Gräfentonna. Damit kehrt die Gruppe zurück nach Hause. „Das Ballett wurde in Gräfentonna gegründet. Ich und noch ein weiterer aus der Gruppe sind bei der Feuerwehr. Nach der Auflösung des LCC haben wir überlegt, wie wir weitermachen können. Die Kameraden aus Tonna sagten, wir können zu ihnen kommen“, berichtet Tobias Wolf von den Fire Ladys. Das Ende des Langensalzaer Carneval Clubs tue ihm weh, 22 Jahre sei er Mitglied gewesen. Wie es mit dem Fasching in Bad Langensalza weitergehen wird, weiß Tobias Wolf momentan nicht. Ihm sei derzeit keine Initiative zur Wiederbelebung bekannt. Im Oktober kamen Vertreter der Faschingsvereine aus den Bad Langensalzaer Ortsteilen im Rathaus zusammen, um über die Zukunft des Faschings zu beraten. Damals hieß es, dass sich Vertreter der Stadt und der Vereine im März oder April erneut treffen wollen, um die Saison 2020/2021 in Ruhe zu planen. Auftritte der Fire Ladys: Freitag, 21. Februar, ab 21 Uhr, TKV Light Night in Bad Tennstedt, Mehrzweckhalle Regelschule; Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr, Prunksitzung des Behringer Carneval Clubs, Landgasthof Zur Post; Montag, 24. Februar, 17.11 Uhr, Karaoke-Party, Turnhalle Dachwig