Licht aus an Denkmalen und Sehenswürdigkeiten im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Kommunen im Unstrut-Hainich-Kreis folgen der Energiesparverordnung und lassen das Licht an Sehenswürdigkeiten aus. Der Superintendent sieht kein Problem darin, dass die Kirchen außen dunkel sind.

Die ersten Sehenswürdigkeiten und Denkmale werden in der Region nicht mehr angestrahlt. Mühlhausen ist als erste Stadt im Kreis der Energiesparverordnung des Bundes gefolgt und schaltete bereits die nächtliche Beleuchtung ab.

Neun Objekte umfasst die Dunkel-Liste der Kreisstadt. Dabei handelt es sich um Rathaus, Inneres Frauentor inklusive der Stadtmauer und Rabenturm sowie die Kirchen St. Marien, St. Jakobi, Divi-Blasii und Allerheiligenkirche. Auch die Bodenstrahler von Ober- und Untermarkt sowie Kuttelgasse wurden abgestellt.

Die Mühlhäuser Museen schalten ebenfalls die Beleuchtung aus. Beleuchtet wurde bisher die Kornmarktkirche, wo das Bauernkriegsmuseum untergebracht ist. „Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Bundesverordnung umzusetzen“, sagt Museumsleiter Thomas T. Müller.

Laut Verordnung des Bundes ist die Beleuchtung von Gebäuden oder Baudenkmälern von außen verboten, eine Ausnahme gibt es nur für Sicherheits- und Notbeleuchtung. In der Stadt Bad Langensalza gehen deshalb ebenfalls die Lichter demnächst aus. Die Beleuchtung wird abgestellt an Rathaus, Berg- und Marktkirche, Kultur- und Kongresszentrum und am Stadtmuseum im Augustinerkloster samt Nacktem-Reiter-Denkmal.

Kreisverkehre in Bad Langensalza bleiben weiter beleuchtet

Am Klagetor sollen lediglich die Bodenstrahler für den Turm angeschaltet bleiben, weil es hier um die Sicherheit geht. Wegen des Sicherheitsaspekts will Reinz auch nicht am Licht der Kreisverkehre drehen, die in Bad Langensalza mit ihrer speziellen Gestaltung fast schon Sehenswürdigkeiten sind.

Auch die Gemeinde Herbsleben hat die Beleuchtung von Rathaus und Kirche bereits abgestellt. „Das war kein gutes Gefühl, denn da merkt man wie das einen betrifft“, spielt Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) auf die Energiekrise an, die Folge des Ukraine-Kriegs ist. Mascher bedauert zwar das Abschalten der Beleuchtung, denn die beiden Gebäude seien Wahrzeichen für den Ort. Doch seiner Ansicht nach wäre es ein falsches Signal, die Anordnung nicht zu befolgen. „Nachher heißt es, die Gemeinde spart nicht mit.“

Die Gemeinde Südeichsfeld ist im Hinblick auf Kirchen nur für die Beleuchtung in Heyerode zuständig und hat mit dem Pfarrer Kontakt aufgenommen. „Wir überlegen, die Kirche eventuell nur am Wochenende zu beleuchten“, so Bürgermeister Andreas Henning (parteilos). Das Gotteshaus wäre dann an zwei Tagen jeweils drei Stunden beleuchtet. Laut Henning wäre das ein symbolisches Signal.

„Die Kirche muss von innen leuchten, das erreiche ich nicht durch das Anstrahlen“, sagt Andreas Piontek, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mühlhausen. Daher sieht er kein Problem darin, wenn Gotteshäuser von außen nicht beleuchtet sind.

Einige Kirchen im Kreis fallen in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kirchengemeinden wie zum Beispiel die Trinitatis-Kirche in Bad Tennstedt. Piontek ist überzeugt, dass diese handeln werden. Denn das Energiesparen sei schon lange Thema in der Kirche, das auch Teil der Bewahrung der Schöpfung ist.