Line Dance in Bad Langensalza

Das Arbeiterwohlfahrt-Familienzentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße bietet ab dem 2. November einen Line-Dance-Kurs an. Beim Line Dance werden zu Pop- und Countrymusik Choreographien einstudiert und von der Gruppe synchron getanzt. Die Freude am gemeinsamen Tanzen steht im Vordergrund, teilt Organisatorin Rita Seeber mit. Zehn Kurse, montags von 16 bis 17.30 Uhr, kosten 60 Euro. Anmeldung unter Telefon: 03603/891 676.