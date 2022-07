Mühlhausen. Die Tourist-Information lädt wieder zur Führung „Mühlhausen bei Nacht“ ein.

Mühlhausen bei Nacht erleben können Interessierte bei einer Führung am Samstag, 9. Juli. Diese startet um 20 Uhr mit einem Abendessen in der Quelle in der Thüringentherme, bevor der Nachtführer bei Fackelschein die Altstadt zeigt.

Es ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information nötig unter Tel.: 03601/ 404 770.

Dort sind auch die Gutscheine für die Teilnahme erhältlich. Kosten mit Abendessen: 19,90 Euro; ohne Essen: 7 Euro.