Peter Hegeholz aus Seebach trat beim Kraz-Ziehen mit seinen Hunden Lissi und Emma an.

Mülverstedter bringen alte Traktor-Technik in Bewegung

Mülverstedt. Die Traktoren- und Oldtimerfreunde Mülverstedt waren drei Tage ein Szene-Hotspot. Das Treffen lockte mit Kraz-Ziehen, Ausfahrt und Raritäten wie dem Dutra D4K aus Ungarn.

Wenn Axel Bickel mit seinem Dutra D4K Gas gibt, drehen sich alle um. Der Klang des ungarischen Traktors ist gewaltig, den seine sechs Zylinder produzieren. Dieser Sound war einer der Gründe, weshalb der Mühlhäuser unbedingt einen Dutra haben wollte. Das Fahrzeug ist eine Rarität und wurde auch beim Traktoren- und Oldtimertreffen in Mülverstedt wieder von vielen bewundert.

„Schon als Wanst war ich begeistert“, berichtete der 57-Jährige. Sein Vater fuhr einen solchen Dutra früher an der Arbeit. Doch die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) mussten diese früher verschrotten, um die neuen Zugtraktoren der Baureihe Fortschritt bestellen zu können.

Werner Tasch haucht altem Fendt wieder Leben ein

Die Traktoren- und Oldtimerfreunde Mülverstedt hatten am vergangenen Wochenende drei Tage lang zum

Axel Bickel aus Mühlhausen kam mit seinem Dutra D4K, den er in Ungarn erstanden hat. Foto: Sabine Spitzer

Treffen auf ein Stoppelfeld am Ortsrand eingeladen. Vom Klang des Dutra schwärmte der Berufskraftfahrer auch dort wieder. „Der Traktor ist wirklich ein Hingucker“, freute er sich, dass viele Besucher das Gefährt bestaunten. Im Kirmes-Umzug in Mühlhausen war er bereits mit seinem Dutra dabei. Immer wenn es die Zeit zulässt, fährt er damit zu Schleppertreffen, um Leute mit demselben Hobby zu treffen, zu fachsimpeln und Teile zu tauschen.

Auch sein Kumpel Werner Tasch aus Bickenriede war deshalb nach Mülverstedt mit seinem Fendt Baujahr 1964 gekommen. Viele Jahre hatte der Traktor auf einer Wiese im Allgäu gestanden, wo er ihn auf einer Getreidefahrt entdeckte. Mehrere tausend Euro investierte er, um dem Fahrzeug wieder Leben einzuhauchen. Daheim hat er mehrere Oldtimer, wozu auch ein Zweirad Hercules Fichtel & Sachs mit Hilfsbrennmotor gehört.

Einer der Höhepunkte beim Traktoren- und Oldtimertreffen in Mülverstedt war das Lastwagen-Ziehen, das sehr gut ankam. Zum Bespiel wollte Peter Hegeholz aus Seebach die Kraft seines Fendt testen und ließ den russischen Kraz 700 auf der Piste auf dem Stoppelfeld anspannen.

Bernd Poplaski ging in die Lehre bei der LPG Heimaterde

Auch viele Besucher kamen zum Schauen und Staunen. Der 71-jährige Bernd Poplaski aus Tüngeda etwa

Beim Lastwagen-Ziehen ging es darum einen 15 Tonnen schweren Kraz zu bewegen. Foto: Sabine Spitzer

nutzte die Gelegenheit, um wieder in die Hainich-Gemeinde zu kommen, in der er von 1965 bis 1968 in die Lehre ging. Bei der LPG Heimaterde war er damals zum Agrotechniker ausgebildet worden. „Ich wollte mal sehen, ob ich ein paar alte Kumpels von damals treffe“, hoffte er zudem, auf frühere Weggefährten zu stoßen.

Von vielen Besuchern bestaunt wurde auch der Portaltraktor PT129, der Carlos Möller aus Weberstedt gehört. „Ich habe einen Spleen für DDR-Geräteträger“, sagte der 26-Jährige, der kürzlich eine mobile Werkstatt für Land- und Baumaschinen eröffnete. Auch einen Schmalspur-Hopfenschlepper hatte er mit nach Mülverstedt gebracht.

Fast 50 Fahrzeuge rollten dann bei der Ausfahrt mit, die ein weiterer Höhepunkt beim Traktoren- und Oldtimertreffen war. „Wir wollten, dass die Technik bewegt wird“, erklärte der Vereinsvorsitzende David Beck das Ziel, das auch beim nächsten Treffen in zwei Jahren im Mittelpunkt stehen soll.

