Andreas Svoboda, CDU-Gemeinderat in Unstrut-Hainich und Mitglied im Mülverstedter Ortschaftsrat, kritisiert den Kommentar in dieser Zeitung zu den Gesprächen über das Seniorenwohnprojekt. Dass das Treffen mit dem potenziellen Investor ohne Beteiligung des Bürgermeisters Uwe Zehaczek (Freie Wähler) oder eines anderen Vertreters der Landgemeinde stattfand, könne dem Ortschaftsrat nicht angekreidet werden. „Wir hatten keine Kenntnis über den Stand der Gespräche und wussten nicht, was uns in der Sitzung erwartet“, sagte er am Donnerstag. In der Tagesordnung, festgelegt vom Ortschaftsbürgermeister, seien allgemein Informationen zum Bauprojekt angekündigt worden. Dass vom Ortschaftsrat keine verbindlichen Zusagen gegeben werden können, sei deutlich gemacht worden.