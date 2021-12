Nägelstedt ist unter den Regionalsiegern

Nägelstedt. Im Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Nägelstedt den vierten Platz erreicht.

Bad Langensalzas Ortsteil Nägelstedt ist einer der Regionalsieger im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Ort erreichte den vierten Platz und qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb 2022.

Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) hat die neun Siegerdörfer in einer digitalen Veranstaltung am Montag ausgezeichnet. 25 Dörfer hatten am Wettbewerb teilgenommen. Die Siegerorte erhalten die Möglichkeit, ihre Zukunftsfähigkeit einer Jury zu präsentieren.