Die Kurstadt und ihre Ortsteile sind ausreichend mit schnellem Internet versorgt und technisch auch für künftig steigende Anforderungen gerüstet. Dieses Fazit zieht Frank Nickel, Geschäftsführer der Netze Bad Langensalza im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch Burgtonna, Kleinswelsbach und Schönstedt mit Glasfaser versorgt

In Kooperation mit den Stadtwerken Bad Langensalza und der Thüringer Netkom versorgen die Netze das Stadtgebiet sowie die Orte Burgtonna, Kleinwelsbach und Schönstedt mit Breitband-Internet über Glasfaser-Leitungen. Vor zehn Jahren, im November 2010, wurde diese Zusammenarbeit vertraglich beschlossen. Mittlerweile betreiben die Netze ein fast 170 Kilometer langes Glasfasernetz.

„Was in anderen Regionen Deutschlands als weiße Flecken bezeichnet wird, haben wir hier in der Form nicht“, sagt Frank Nickel. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur spricht in Sachen Breitbandversorgung von weißen Flecken, wenn die Geschwindigkeit unter 30 Mbit pro Sekunde liegt. Die meisten Kunden nutzen mittlerweile einen Tarif mit einer Datenübertragungsrate von 50 Mbit pro Sekunde. Je nach Länge und Qualität der am Haus anliegenden Kupferleitung können bis zu 250 MBit pro Sekunde erreicht werden.

Künftig auch Datenraten im Gigabit-Bereich möglich

Die Ansprüche an einen Internetanschluss steigen stetig, da die Menge der übertragenen Daten kontinuierlich wächst. Längst werden nicht mehr nur E-Mails verschickt und Webseiten besucht. Immer mehr Menschen streamen Filme, Serien und Musik über das Internet. In Zeiten der Corona-Pandemie und der Arbeit von Zuhause kommen Videokonferenzen und -telefonie hinzu.

Für die jetzige Infrastruktur stellen diese Datenmengen laut Frank Nickel grundsätzlich kein Problem dar. Die einzelnen Leitungen vom Hausanschluss über die einzelnen Verteilerkästen hänge letztlich am großen Hauptanschluss der Thüringer Netkom. Hier seien grundsätzlich auch Übertragungsraten im Gigabit-Bereich möglich.

„Der Flaschenhals liegt bei der Technik zu Hause. Wie schnell ist mein Computer, welche Datenraten liefert mein W-LAN, wie weit ist der nächste Verteilerkasten entfernt“, erklärt Frank Nickel. Denn noch seien vor allem in der Kernstadt viele Häuser per Kupferdraht, also der klassischen Telefonleitung, an das Internet angeschlossen. Je länger diese so genannte letzte Meile ist und je mehr Menschen sich diese teilen, desto eher gibt es Einbußen bei der Übertragungsgeschwindigkeit. „Wenn diese letzte Meile ausgereizt ist, kommt man an einem Glasfaseranschluss nicht mehr vorbei“, sagt Frank Nickel.

Großwelsbach nimmt Vorreiterrolle bei Glasfaser ein

Im Idealfall müsste die Glasfasertechnik – bei der die Signale per Licht, nicht mittels Elektroimpulsen übertragen werden – bis an den heimischen Router heranführen. Dann sind aus heutiger Sicht extrem hohe Übertragungsraten möglich. Umgesetzt ist dieses Prinzip bereits in Großwelsbach, Henningsleben, Grumbach und Eckardtsleben. Auf jenen Ortsteilen, die von den Netzen und den Stadtwerken in den vergangenen Jahren mit Erdgas erschlossen wurden, liegen bereits Lehrrohre in der Erde. Dort können mit vergleichsweise wenig Aufwand Glasfaserkabel hineingeblasen werden. In der Kernstadt Bad Langensalzas hingegen seien an vielen Stellen größere Bauarbeiten nötig, um Glasfaserkabel zu verlegen.

Dass Glasfaser in Bad Langensalza eine so dominante Rolle spielt, führt Frank Nickel auf die frühzeitige Kooperation der einzelnen Unternehmen zurück. Als Netzbetreiber für Elektrizitäts- und Gasverteilnetze übernahmen die Netze ab 2010 auch den Bau und den Betrieb der Glasfaserinfrastruktur. Dieses örtliche Netz wiederum hängt am landesweiten Netz der Netkom. Die Stadtwerke fungieren als Vertriebspartner vor Ort. Über die mittlerweile in der Netkom aufgegangenen Firma Encoline liefen die DSL-Verträge.