Neuer Chefarzt Neurologie am ÖHK

Mühlhausen. Professor Doktor George Trendelenburg Trendelenburg ist der neuer Chefarzt für Neurologie am ÖHK in Mühlhausen.

Die Klinik für Neurologie am Ökumenischen Hainich Klinikum (ÖHK) in Mühlhausen hat einen neuen Chefarzt. George Trendelenburg hat am 1. Juni die Nachfolge von Marek Jauß angetreten, der an ein Klinikum näher an seiner Heimat gewechselt ist.

Professor Doktor Trendelenburg ist gebürtiger Saarländer. Seine Mutter stammt aus Mühlhausen, wegen des Krieges hatte es die Familie dort hin verschlagen.

Trendelenburg arbeitete unter anderem an der Berliner Charité, wo er zum Thema Schlaganfall forschte. Zuletzt leitete er als Chefarzt die Neurologie am Klinikum Itzehoe.

Am ÖHK reizen ihn neben der Schlaganfallbehandlung auch seltene neuroimmunologische Erkrankungen.