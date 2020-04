Unstrut-Hainich-Kreis. Auch die Veranstaltungsbranche im Unstrut-Hainich-Kreis steckt wegen Corona in der Krise – keine Konzerte, keine Hochzeit, im Moment geht nichts.

Niemand denkt jetzt noch ans Feiern

Die Veranstaltungsbranche ist am Boden. Schuld ist Corona. Konzerte sind abgesagt, Hochzeiten werden nicht gefeiert, Messen finden nicht statt. Das Geschäft läuft auf null. Wie lange Alleinunterhalter, Veranstaltungstechniker und Agenturen das noch durchhalten, ist ungewiss. Auch die Veranstalter im Unstrut-Hainich-Kreis trifft die Situation hart. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Bis Anfang März hatten wir ein super Geschäft, überwiegend ausverkaufte Säle, alle Zeichen standen auf top“, sagt Hanjo Betzold, „die Menschen wollten unterhalten werden.“ Dann kam Corona. „Das Virus hat uns ausgeknockt.“ Seit 25 Jahren sind Horst und Hanjo Betzold aus Kammerforst mit ihrer Agentur Hainich Concerts im Geschäft. So eine Situation gab es noch nie. 15 eigene Veranstaltungen in ganz Deutschland musste die Agentur absagen, es geht um etwa 6000 Tickets. Mit Volksmusikfesten, wie „Stadlfest“ und „Schäferstadl“, wirbt die Agentur eher um das ältere Publikum. Doch das gilt nun als Risikogruppe. Es sei gerade nicht absehbar, wann das Kontaktverbot ende, sagt Betzold. Und wenn doch, dann unter welchen Auflagen für Konzerte? Zwar seien die meisten Veranstaltungen auf September und Oktober verschoben worden, aber ob auch die Termine zu halten sind, wisse derzeit niemand.

Ein Bild aus besseren Tagen: Hanjo Betzold mit seiner Band „Heuberger Gaudiexpress“ zur Mühlhäuser Stadtkirmes 2018. Foto: Daniel Volkmann

Der Kartenverkauf stagniert, stattdessen werden Buchungen storniert. „Die Leute sind nicht in Stimmung“. Zum einen gebe es in den nächsten Monaten so gut wie keine Einnahmen, zum anderen habe man organisatorischen Aufwand mit Stornierungen und der Organisation neuer Termine. Das macht Hanjo Betzold (42) gerade überwiegend selbst. Für seine sechs fest Angestellten aus dem Büro hat er Kurzarbeit beantragt.

Während zu Beginn der Krise noch Veranstaltungen unter Auflagen möglich gewesen wären, hätten sich die Einschränkungen schnell verschärft, schildert Tino Etzhold (32) von der Veranstaltungsagentur „Ex7Seven“, die vor allem im Raum Bad Langensalza unterwegs ist. Zwei Dutzend Veranstaltungen brachen weg, darunter Diskos, der Frühlingsball in Großengottern und das Grüne Innenstadtfest Mitte Mai in der Kurstadt. Ob das Brunnenfest stattfindet, ist offen. Sechs Spiele des Thüringer HC, für den die Agentur die Beschallung übernimmt, fallen aus. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass die Mitstreiter um Tino Etzhold das Ganze im Nebenerwerb betreiben. Denn die Kosten, vor allem die Umsatzsteuer-Vorauszahlung, laufe weiter. Eventuell werde man eine Stundung beantragen.

Bei Event-DJ Christian Reim wurden alle Hochzeit bis einschließlich Mai abgesagt. Foto: Christian Reim

Für den Mühlhäuser Event-DJ Christian Reim ist die Situation ebenso angespannt. Seit einem Jahr ist er mit der Agentur CR-Events selbstständig. Für April und Mai, wo normalerweise die Hochzeitssaison startet, wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Viele Paare hätten ihre Feier in den Spätsommer verschoben. Doch Reim rechnet damit, dass dann alle Dienstleister mit einem Schlag so viel zu tun hätten, dass viele ausgebucht seien. „Die Saison war eigentlich schon durchgeplant.“ Einige Kunden würden aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage ganz auf eine geplante Feier verzichten. Ebenso sieht es bei Veranstaltungen im Bereich der Wirtschaft aus. „Im Moment denkt keiner ans Feiern“, sagt Reim.

DJ-Konzerte ohne Publikum im Internet

Seinen wirtschaftlichen Schaden beziffert Marcel Mainzer (30) von der Agentur Eventmate in Eigenrieden schon jetzt auf etwa 50.000 Euro. Hauptgeschäft seien größere Veranstaltungen, wie das Johannisfest in Eschwege im Juni, für die Mainzer die Technik stellt. Ob das stattfinde, sei derzeit völlig offen. Daneben gebe es viele Privatkunden, die ihre Feier storniert hätten. Etwa 25 Veranstaltungen für die kommenden Wochen seien abgesagt worden. Das meiste könne nicht nachgeholt werden. Bei Absagen, auch über die geltende Frist hinaus, zeigen sich Marcel Mainzer und Christian Reim kulant und berechnen keine Stornogebühren.

Veranstalter Tino Etzhold von „Ex7Seven“ will die Umsatzsteuer-Vorauszahlung beim Finanzamt stunden lassen. Foto: Tino Etzhold

Das Miteinander in der Branche, ob Veranstaltungstechnik, Agenturen oder Künstler, funktioniere in der Krise gut, sagt Mainzer. „Wir können das nur Hand in Hand stemmen, sonst gehen wir alle krachen.“ Dazu gehört auch sein neues Konzept, DJ-Konzerte ohne Publikum als Livestream aufzubereiten und über Internetplattformen aus der Musikbranche, wie Radiosender, verbreiten zu lassen.

Eine Herzensangelegenheit für den Musiker sei das Konzert am vergangenen Wochenende aus 18 Meter Höhe auf einer Hebebühne über seinem Heimatort Eigenrieden gewesen. Er habe damit viele Menschen erreicht, die gerade in Quarantäne sind oder zur Risikogruppe zählen und nicht raus können.

Hanjo Betzold vermutet, dass die Veranstaltungsbranche die letzte sein dürfte, die wieder für Publikum freigegeben wird – weil sie aus Sicht der Politik nicht lebensnotwendig sei. Dann werde es noch eine ganze Weile dauern, bis die Leute wieder bereit seien „für die schönen Dinge des Lebens“.