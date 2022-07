Orgel trifft Saxophon

Thamsbrück. Ralf Benschu (Saxophon) und Jens Goldhardt (Orgel) musizieren im Thüringer Orgelsommer in Thamsbrück.

Was entsteht, wenn ein Kirchenmusiker und ein im Rock- und Jazz-Saxophonist aufeinandertreffen? Die Antwort auf diese Frage können die Besucher am Freitag, 8. Juli, um 19.30 in der St. Georgkirche in Thamsbrück erleben.

Der Organist Jens Goldhardt aus Gotha und der Saxophonist Ralf Benschu aus Potsdam können bereits auf eine 25 Jahre lange musikalische Freundschaft zurückblicken.

Für das Konzert haben die beiden Künstler ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit Werken von Georg Anton Benda, jüdischen Traditionals sowie Orgelimprovisationen zusammengestellt.

Das Konzert ist Teil des Thüringer Orgelsommers. Die Eintrittskarten gibt es für 12 Euro an der Tageskasse, die eine Stunde vor Beginn geöffnet ist.