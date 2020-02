Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orts-Chef: Großwelsbacher hätten Dorfladen genutzt

Unverständnis und Enttäuschung herrschen in Großwelsbach angesichts des nie eröffneten digitalen Einkaufsmarktes in dem Ort. „Uns wurde vom Betreiber in Bürgerversammlungen mehrfach versprochen, dass in Großwelsbach deutschlandweit der erste Laden dieser Art eröffnen soll. Die Fläche war hergerichtet, der Laden war voll funktionsfähig, ich habe selbst einen Probeeinkauf gemacht, um die IT- und Software zu testen. Der Laden wäre genutzt worden“, ist sich Ortsteilbürgermeister Horst-Günther Aurin (parteilos) sicher. Anfang Februar hatte stattdessen in Altengottern der Dorfladen aufgemacht, der ohne Personal funktioniert und Einkaufen rund um die Uhr ermöglicht. Zwar sieht der dortige Laden optisch anders aus, doch der Betreiber ist derselbe, weiß Aurin.

Drei Mal sei für Großwelsbach ein Eröffnungstermin angesetzt worden, die letztlich alle nicht wahrgenommen wurden. Der Container wurde 2018 in Großwelsbach demontiert und nach Nägelstedt transportiert. Dort steht das Häuschen bis heute – leer. Weshalb nun in Altengottern neue Infrastruktur hochgezogen wurde, während die in Nägelstedt nicht genutzt wird, ist unklar. Nägelstedts Ortsteilbürgermeister Torsten Wronowski (WIR) ist überzeugt, dass der Laden in Nägelstedt demnächst öffnen wird.