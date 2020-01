Ratlosigkeit nach gescheitertem Landbus-Experiment

Das Landbus-Experiment im zweiten Halbjahr 2019 ist gescheitert. Es hinterließ nicht nur „verwunderte Verkehrsplaner und Berater“, wie es in einem Fazit heißt, das Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreisausschuss zog. Auch er selbst und die Ausschussmitglieder rätselten ergebnislos, warum das kostenlose Angebot nicht genutzt wurde – wie zuvor schon Gerd Haßkerl, Geschäftsführer der Regionalbus GmbH.

Sechs zusätzliche Buslinien hatte der Unstrut-Hainich-Kreis von Juli bis Dezember eingerichtet, finanziert mit 72.000 Euro aus dem Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“. Je Tour gab es zwei Fahrtenpaare pro Woche, vormittags mit eineinhalb Stunden zwischen Hin- und Rückfahrt. Damit sollten schlecht angebundene Dörfer mehr Nahverkehr bekommen, auch die Begegnung von Menschen sollte gefördert werden.

Bereits nach drei Monaten zeigte sich, dass der Landbus kaum angenommen wurde. Zudem fürchteten Händler auf den Dörfern, dass das anfangs „Marktbus“ genannte Angebot dazu führe, dass ihre Kunden zum Einkaufen in größere Nachbarorte gelockt würden. Auch Bürgermeister protestierten darum. Trotzdem entschied sich der Landrat für eine dreimonatige Verlängerung.

Bei den je 52 Fahrten pro Linie wurden folgende Fahrgäste gezählt: Alterstedt-Bad Langensalza 52; Flarchheim-Großengottern 14; Lengenfeld/Stein-Struth 41; Kleinwelsbach-Schlotheim 25; Sundhausen-Thamsbrück 6; Eigenrode-Hüpstedt 6. Das liege „weit hinter den Erwartungen zurück“, so der Landrat.

Er merkte selbstkritisch an: „Alles was schief gehen konnte, ging auch schief.“ So startete das Projekt mit dem unglücklichen Namen und mit den Sommerferien. Es sei viel zu wenig Werbung gemacht worden. Der Bedarf sei überschätzt worden. „Die Menschen haben sich daran gewöhnt, Autos zu nutzen oder längst andere Lösungen gefunden.“

Ob ein Umdenken einsetzen würde, wenn man das Projekt nur lange genug laufen lasse, „daran habe ich meine Zweifel“, sagte Zanker weiter. Der Versuch habe in der Branche und Kommunen weit über Thüringen hinaus Aufmerksamkeit erzeugt. Ausgelöst habe er ob seines Scheiterns „von Schweigen über Verblüffung bis zu Entsetzen“ und negative Berichte. Im Fazit wird ein weiterer mögliche Faktor genannt: Es sei unklar, wo sich im ländlichen Bereich Zentren gesellschaftlichen Lebens finden – an den Verwaltungsstandorten oder doch woanders?

Südeichsfelds Bürgermeister Andreas Hennig (parteilos, SPD-Fraktion), kritisierte, dass die Gemeinden vor dem Start viel zu wenig einbezogen wurde. Auch der genaue Bedarf hätte vorab geprüft werden sollen. Vielleicht könne man für eine solche Erkundung die nächste Haushaltsbefragung im Rahmen der Kreis-Sozialplanung nutzen, sagte Zanker. Allerdings sei offen, wann die komme.

Iven Görbig (AfD) wies darauf hin, dass mit dem Experiment Steuergelder verbunden waren. Er sprach von „Jammern auf hohem Niveau“ und bezweifelte, dass der ländliche Raum so schlecht versorgt sei: Zum nächsten Supermarkt seien es oft nur wenige Fahrminuten; in der Großstadt dauerten die Wege teils viel länger. „So drastisch sehe ich die Verbindungen zwischen den Orten nicht“, sagte er.

Annette Lehman (CDU) machte die mangelnde Werbung als einen Grund aus: Die Haushalte müssten vorab flächendeckend über ein solches Angebot informiert werden. Jörg Kubitzki (Linke) sagte: „Es reicht nicht, bloß ein Angebot zu machen. Das ist viel Arbeit nötig, um so etwas zu etablieren.“

Nun will der Landrat prüfen, ob die Tour Flarchheim-Großengottern als Rufbus weitergeführt werden könnte. Mit ihr führen in Flarchheim und Heroldishausen überhaupt erst Busse und sie binde Mülverstedt ein, wo es ein sehr gute Einkaufs- und Gesundheits-Infrastruktur gebe.