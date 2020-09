Rettung für Mülverstedter Wohnprojekt

Mülverstedt. Ein Unternehmer will in altersgerechte Gebäude mit Pflege investieren. Der Landgemeinde tanzen die Mülverstedter dabei auf der Nase herum.

Der Unternehmer David Hagedorn möchte das seit Jahren angedachte altersgerechte Wohnprojekt in Mülverstedt realisieren. Das bekräftigte er am Dienstabend in einer Sitzung des Ortschaftsrates. Erst Ende August galt das Vorhaben als gescheitert. Der Sozialverband VdK entschied sich gegen das Projekt.