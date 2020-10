Rewe sucht anderen Standort in Bad Tennstedt

Rewe will den Markt am Schützenplatz wenige hundert Meter die Gothaer Straße hinauf verlagern. Der alte Sportplatz befindet sich im Bild hinter den Bäumen.

Die Rewe-Gruppe will ihren Markt am Schützenplatz in Bad Tennstedt wenige hundert Meter die Gothaer Straße hinauf verlagern. Als neuer Standort ist der alte Sportplatz kurz vor dem Ortsausgang Richtung Herbsleben angedacht. Über das Ansinnen des Händlers wurde zuletzt im Bauausschuss beraten.

Bad Tennstedts Stadtrat hatdas letzte Wort zu den Plänen

Konkret hat die PZ-Marktplatz Bad Tennstedt GmbH, welche für den Bau zuständig ist, beantragt, das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes einzuleiten. Die Ausschussmitglieder gaben kein eindeutiges Votum für oder gegen die Pläne ab. Mit drei Stimmen dafür und drei Stimmen dagegen gab es einen Patt.

Die Entscheidung obliegt nun dem Stadtrat, der am 29. Oktober tagen soll. Aus den öffentlichen Beschlussunterlagen geht hervor, dass die Rewe-Gruppe ihren Markt modernisieren will. Der jetzige Standort sei dafür zu klein.

Das Unternehmen verfolgt das Konzept der „Green Buildings“. Neue Märkte sollen unter anderem durch Photovoltaiktechnik energieeffizienter sein, und die Architektur soll große Fenster und viel Holz bieten. Der alte Sportplatz gehört der Stadt. Diese hat ein Stadtentwicklungsbüro in Weimar mit der Prüfung der Baupläne beauftragt. In der Stellungnahme kommt das Büro zu dem Schluss, dass die Fläche an der Gothaer Straße mit dem Markt aufgewertet werden kann – wenn Hinweise beachtet werden. Das Gebäude solle so gedreht werden, dass der Grüngürtel zwischen Fronveste und Pulverturm mitsamt dem Weg um die Altstadt wenig beeinträchtigt werde.

Angeregt wird auch eine Vereinbarung mit Rewe, dass der Parkplatz später nicht nur zum Einkaufen, sondern generell öffentlich nutzbar wird. Bürgermeister Jens Weimann (CDU) befürwortet die Pläne und hofft auf Zustimmung im Stadtrat. Als Grundzentrum mit einem Einzugsbereich von zehn- bis zwölftausend Menschen habe die Stadt eine gewisse Verantwortung für die angemessene Lebensmittelversorgung, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.