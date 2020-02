Schönstedt mulcht

In Schönstedt wird Wert auf Details gelegt. Dem Haushalt ist zu entnehmen, dass für den örtlichen Bauhof ein Mulchmäher angeschafft werden soll. Mit dem Vehikel wird nicht etwa Mulch gemäht, sondern klassisches Gras. Doch beim echten Mulchen wird im Vergleich zum profanen Fangsackmähen ein Drittel der Arbeitszeit gespart! Damit wirbt zumindest eine Mulchmähermanufaktur. Denn das Häckselgut wird direkt in den Rasen eingearbeitet und dient als Dünger.

Das Wort Mulchmäher hebt sich wohltuend ulkig vom sonst eckigen Amtsdeutsch ab. Die Stadt Bad Langensalza wies kürzlich auf Behinderungen im Straßenverkehr wegen Lichtraumprofilschnittarbeiten hin. Dieses Wort würde satte 51 Punkte beim Buchstabenlegespiel Scrabble bringen. Es geht übrigens nicht darum, Laternen von Ästen zu befreien, um mehr Licht auf die Straße zu bringen, wie ich Depp zunächst dachte. Es geht um die lichte Höhe, damit auch Laster ohne Baumkontakt fahren können.

Apropos fahren: Das Wort Einrückfahrt auf Linienbussen in Mühlhausen lässt bei mir viele Fragen offen. Wurden die Busse vom Militär rekrutiert? In welche Kaserne müssen sie einrücken und wohin rücken sie anschließend aus? Wenn an der Anzeigetafel stünde „Hab’ Feierabend“ wüsste jeder, was gemeint ist.