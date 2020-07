Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sensation im Stadtarchiv von Bad Langensalza

Es ist der erste Arbeitstag nach dem Urlaub, und ich habe bereits einen Scoop gelandet. Das ist denglische Medienspreche und meint so viel wie eine sensationelle Meldung, mit der eine Zeitung allen anderen zuvorkommt. Es ist nicht nur eine Sensation, sondern dürfte in den Augen vieler Bad Langensalzaer und Mühlhäuser ein waschechter Skandal sein.

Die Starken stützen bitte die Schwachen, Achtung, jetzt kommt’s: Das älteste Dokument, welches im Stadtarchiv von Bad Langensalza lagert, ist eines aus der Nähe von Mühlhausen! Wenn das nicht Stoff für neue Frotzeleien zwischen Kur- und Kreisstädtern liefert.

Es handelt sich um eine Urkunde, die die Verlegung des Kollegialstifts Dorla nach Sankt Stephani in Langensalza betrifft. Das Pergament stammt aus dem Jahr 1267. Das erfuhr ich bei einer Archiv-Führung für einen Zeitungsbeitrag, der demnächst erscheint.

Die Bad Langensalzaer Stadtarchivarin sagte, dass ihren Mühlhäuser Kollegen natürlich bekannt sei, was in der Kurstadt lagert. Doch letztlich sehe man die Sache pragmatisch, es gehe um die reine Verwahrung. Klar, denn wirklich oft wird die Urkunde heutzutage nicht benötigt. Die letzten Zeitzeugen des Umzugs von Dorla nach Langensalza dürften seit 700 Jahren tot sein. Für aktuelle politische Debatten ist das Pergament so relevant wie mein letzter Einkaufszettel.