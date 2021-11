Bad Langensalza. Anwohner hören noch verdächtige Geräusche.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße in Bad Langensalza laut Polizei sieben Kellerverschläge auf. Die Verschläge wurden durchwühlt.

Was genau gestohlen wurde, ist für die Polizei noch unklar. Bislang wurde lediglich ein USB-Kabel vermisst. Anwohner hatten zwischen 2 und 3 Uhr im Keller Geräusche gehört, aber nicht nachgesehen.

