Spielmannszug erinnert an Brunnenfest

Weil das Heimat- und Brunnenfest in Bad Langensalza erneut ausfallen musste, ist der Spielmannszug am Freitagabend durch die Altstadt gezogen und hat Blumenkronen am Rathaus, am Kultur- und Kongresszentrum und am Friederikenschlösschen abgelegt. „Wie habe ich das vermisst“, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Der Spielmannszug, der bei den meisten Festen und Feiern der Stadt dabei ist, hatte bisher durch Corona ausgerechnet im 75. Jahr seines Bestehens keine Möglichkeit zu spielen. Die Blumenkronen sollen etwa eine Woche an den drei Plätzen stehenbleiben.