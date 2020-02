Störche überwintern im Unstrut-Hainich-Kreis

Wegen der milden Temperaturen machten sich einige Störche in diesem Winter gar nicht erst die Mühe, den Unstrut-Hainich-Kreis zu verlassen und in wärmere Gefilde zu fliegen. Denn auf den Feldern und entlang der Flüsse war das Nahrungsangebot reichlich.

Bereits seit Januar besetzt ein Storchenpaar den Nägelstedter Horst. Laut Steffen Jaehne, der seit 2007 die Vogelschutzwarte in Seebach leitet, handle es sich dabei momentan immer noch um den einzigen besetzten Horst im Landkreis. Insgesamt gebe es vier Stück: Einer auf einem alten Schornstein am Ortsrand von Nägelstedt, einer in Mülverstedt auf dem Schornstein eines alten Sägewerkes und zwei in Herbsleben, jeweils auf dem Schornstein eines Wohnhauses.

Vor einigen Jahren wurde einer der beiden Herbsleber Horste entfernt, weil der Schornstein genutzt wird. Den neu errichteten Horst haben die Tiere allerdings nicht angenommen, weiß Klaus Lieder, Vorsitzender für den Landesfachausschuss Ornithologie des Naturschutzbundes in Thüringen.

Bereits Ende Januar seien die ersten vier Störche an der Talsperre in Seebach bei der Nahrungssuche gesehen worden. Das Nahrungsangebot für die Tiere sei so gut, dass sie bei den milden Temperaturen hier überwintert hätten. Gleiches gelte für das Erdenwerk bei Niederdorla. Auch dort hätten sich Anfang Februar zwei Wintergäste aufgehalten, obwohl es an beiden Standorten keinen Horst gebe. Als Schlafplatz dienten den Vögeln nahe gelegene flache Gewässer. Dort seien die Tiere beispielsweise vor dem Fuchs geschützt, der sich nicht gerne nasse Füße hole, weiß Klaus Lieder.

Zugvögel verkürzen ihre Routen

Dass klassische Zugvögel wie Störche in Deutschland überwintern, nehme zu. „Gerade im Süden von Deutschland, wie in Baden-Württemberg, wird das zu einem Problem“, sagt Steffen Jaehne. Die Tiere dort würden fütterungsabhängig, weil sie durch lokale Naturschützer oder Tierschutzverbände Nahrung bekämen. Das simuliere Gegebenheiten, die nicht den natürlichen Umständen entsprächen, wodurch die Tiere über Generationen hinweg ihren Zugtrieb verlören. In Thüringen hätte man mit diesem Problem noch nicht zu kämpfen. Störche, die hier überwintern, fänden beispielsweise auf den Äckern genügend Winterweizen.

„Ansonsten befürworten wir die Fütterung, um die Wintermortalität zu senken“, sagt Steffen Jaehne. Allerdings gelte das eher für die Vogelarten, die ganzjährig in ihrem Gebiet bleiben sowie für die sogenannten Teilzieher, die umgangssprachlich auch Winterflüchter genannt werden. Zu ihnen gehöre beispielsweise der Rotmilan. Im Gegensatz zum Storch sei es für diesen nicht ungewöhnlich, bei milden Temperaturen den gesamten Winter hier zu verbringen.

Die meisten Störche, die zum Überwintern weggeflogen seien, würden mittlerweile früher zurückkommen. „Das liegt an den verkürzten Zugrouten der Tiere“, sagt Steffen Jaehne. Bei den Störchen, die jetzt schon wieder zurückgekehrt seien, handle es sich um die Westzieher, die über Frankreich in den Süden fliegen. Sie würden nur noch bis Spanien ziehen und dort überwintern, anstatt über das Mittelmeer bis nach Afrika. Nicht nur in Thüringen klappern deshalb schon seit Januar die Störche in den Nestern. Auch in anderen Bundesländern, wie in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, sind die Horste in der Heimat schon besetzt.