Streuobst in Bruchstedts Erosionsgebiet wird gepflegt

Bruchstedt. Förderprogramm des Umweltministeriums ermöglicht bis 2024 Baumschnittarbeiten in der denkmalgeschützten Muster-Anlage.

Im Erosionsgebiet in Bruchstedt haben Baumschnitt-Arbeiten begonnen. Bis 2024 wird der Streuobst-Bestand weiter gepflegt. Möglich macht das ein Förderprogramm des Umweltministeriums.

Bei einer ersten Aktion kürzlich wurde ein Teil der jüngeren Bäume beschnitten, die etwa 20 Jahre alt sind. „Die Kronen waren in einem desolaten Zustand“, berichtet Olaf Bellstedt, Vorsitzende des Fördervereins Bruchstedter Erosionsgebiet. Als nächstes sollen Ende Januar weitere Pflegeschnitte am Altbaum-Bestand erfolgen.

Die Arbeiten hatte der Förderverein Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland in Kooperation mit dem Unternehmen Wildräume übernommen. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Bellstedt. Denn die Pflegeschnitt-Maßnahmen sollen bis 2024 in ihren Händen bleiben.

Ende 2019 war der Förderverein gegründet worden, um Fördermittel für den Erhalt des denkmalgeschützten Erosionsgebietes zu akquirieren. Er will das Kulturdenkmal als Lehr- und Schauobjekt etablieren. Zuletzt war der Verein auf Probleme gestoßen, weil sich die Förderprogramme widersprechen, die er anzapfen will. Denn die Vorgaben für die Denkmalpflege sind andere als die für den Obstbau. „Das Umweltministerium hat es jetzt in der Hand, wie man die Gesetze zusammenbringen kann“, erklärt Olaf Bellstedt. Er rechnet damit, dass es dazu Mitte Dezember eine Entscheidung gibt.

Das Erosionsgebiet war nach der Flutkatastrophe in Bruchstedt von 1950 entstanden und sollte den Ort vor weiteren Hochwassern schützen. Gleichzeitig diente die Muster-Anlage zur Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln und sollte außerdem die Gegend großflächig mit Grün bereichern. Doch lange Zeit war das Erosionsgebiet in Vergessenheit geraten und erst vor einigen Jahren wiederentdeckt worden. Inzwischen wurde bereits ein Brunnen gebohrt, um die Bäume zu bewässern, die neu gepflanzt werden sollen.