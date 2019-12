Bad Langensalza. Starke Windböen haben am Sonntag Teile des Daches am sogenannten Herkuleshaus abgedeckt.

Sturm weht Ziegel vom Herkuleshaus – Straße gesperrt

Der Sturm hat am Sonntagvormittag in Bad Langensalza Teile des Daches eines Fachwerkhauses abgedeckt. Gegen 10.20 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert und ein Sturmschaden am sogenannten Herkuleshaus an der Straße Vor dem Schlosse gemeldet.

Starke Windböen hatten Ziegeln vom Dach geweht, die direkt in der Fußgängerzone landeten. Dabei wurde laut Feuerwehr auch eine gegenüberliegende Schaufensterscheibe beschädigt.

Die Feuerwehr sicherte den Dachstuhl und sperrte die Straße ab.

