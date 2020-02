Am 24. März 1944 explodierte über Langensalza eine Luftmine. 16 Menschen sollen dabei ihr Leben verloren haben, viele Häuser in der Langen Straße wurden. Heute wird dieser Bereich Bombenfleck genannt.

Bad Langensalza. Gedenkveranstaltung für 5. April am Wiebeckplatz geplant. Arbeit an Buch-Dokumentation zum März 1944

Tafel soll an Bombenabwurf über Langensalza erinnern

Am Wiebeckplatz soll eine Tafel an die Opfer der Explosion während des Zweiten Weltkriegs erinnern. Diese will Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) am Sonntag, 5. April, im Rahmen einer Gedenkveranstaltung um 10 Uhr enthüllen. Am 24. März 1944 ging eine Luftmine nebst Brandbomben über der Stadt nieder, viele Menschen starben, die Gebäude Lange Straße Nummer 77 bis 81 wurden zerstört. Die Einschlagstelle am Wiebeckplatz wird im Volksmund Bombenfleck genannt.

Rund um den 76. Jahrestag der Zerstörung sind mehrere Veranstaltungen geplant. So soll am 14. März in Ufhoven eine Dokumentation zum Luftkrieg über Langensalza gezeigt werden. Der Film „Fliegeralarm“ wurde von Knut Kuhse und Jutta Kuhse-Kemper aus Seebach produziert, die schon mehrere Dokumentarfilme zur Lokalgeschichte der Region gedreht haben. Im Mittelpunkt des Film stehen zwei Flugzeugabstürze bei Nägelstedt und Klettstedt, die sich ebenfalls im März 1944 ereigneten. Die Abstürze hätten jedoch mit dem Bombenabwurf nichts zu tun, weiß Harald Rockstuhl. Der Bad Langensalzaer Verleger und Autor arbeitet an einem Buch über den 24. März 1944. Für sein Projekt suchte er Augenzeugen beziehungsweise Menschen, die Erinnerungen ihrer Eltern wiedergeben können. Mittlerweile habe er genügend Material zusammen, sagte Harald Rockstuhl am Montag. Sein Ziel sei es, das Buch bis zum Jahrestag zu vollenden. Die Schwierigkeit bestehe nicht nur in der Fülle des Materials sondern auch in den teils widersprüchlichen Erinnerungen der mittlerweile hochbetagten Zeitzeugen. Dass es Lücken zur Bombennacht gibt, zeigt der Blick auf die Opferzahl. In einem Leserbrief an diese Zeitung sprach ein Zeitzeugin im Jahr 2015 von 16 Toten. Dem Heimatforscher Holger Schneider erscheint diese Zahl zu hoch, er geht von sechs bis acht Menschen aus. Doch eine genaue Opferzahl gebe es nicht, auch weil diese damals zu Propagandazwecken übertrieben worden sei. Am Jahrestag will Harald Rockstuhl in der Stadtbibliothek einen Vortrag über die Ereignisse des 24. März 1944 halten. Um 9 Uhr seien Schüler angesprochen, die Wiederholung um 19 Uhr ist öffentlich.