Bad Langensalza. Teilnehmer der Jahrgänge 1950, 1955, 1960 und 1970 gesucht. Feier am 10. Mai in der Marktkirche

Teilnehmer für Jubelkonfirmation in Bad Langensalza gesucht

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Langensalza bittet um Rückmeldungen für die diesjährige Jubelkonfirmation. Diese soll im Rahmen eines Festgottesdienstes am 10. Mai um 10 Uhr in der Marktkirche St. Bonifacius gefeiert werden. Angesprochen sind Konfirmanden der Jahre 1950, 1955, 1960 und 1970. Die Jubilare werden gebeten, die Information an jene weiterzugeben, die nicht mehr in Bad Langensalza wohnen. Anmeldung bis 21. April unter Tel. 03603 / 846 402 oder schriftlich an Evangelische Kirchengemeinde, Auf dem Berge 9, 99947 Bad Langensalza