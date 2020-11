THC zieht in die Salzahalle - Spiel gegen Blomberg in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Beim Heimspiel empfängt der THC den Bundesliga-Konkurrenten HSG Blomberg-Lippe ausnahmsweise nicht in Nordhausen, sondern in der Salzahalle in Bad Langensalza.

Der ungarische Top-Handballclub Siofok KC verliert weitere prominente Spielerinnen. Nach Danick Snelder verlassen Laura van der Heijden und auch Dinah Eckerle den Titelverteidiger und anfangs noch Top-Favoriten auf den Gewinn dieser Europa-League-Saison. Wohin die beim Thüringer HC zur Nummer eins im deutschen Nationaltor gereifte Keeperin wechselt, ist offen. Vermutet wird der Weg nach Frankreich. Van der Heijden soll bei Liga-Primus Dortmund im Gespräch sein.

Die ehemalige THC-Kreisläuferin Snelder ist derweil zurück in der Bundesliga. Bietigheim konnte die Kapitänin der niederländischen Weltmeister-Mannschaft gewinnen.

Siofoks Spitze weist Meldungen von wirtschaftlichen Problemen zurück, sieht in der Trennung von den drei Spielerinnen bloß einen veränderten Kurs - und könnte als einer der vier gesetzten Mannschaften in der Gruppenphase der Europa League Gegner des Thüringer HC werden. Vorausgesetzt, die Thüringerinnen setzen sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen Bundesliga-Konkurrent HSG Blomberg-Lippe durch. Das Heimspiel am 14. November (18 Uhr) soll nicht in Nordhausen, sondern in Bad Langensalza ausgetragen werden. „Das hat wirtschaftliche und logistische Gründe“, erklärt Geschäftsführer Maik Schenk. Der Umzug soll die Ausnahme bleiben. „Sollte es in der Europa League weitergehen, spielen wir wieder in Nordhausen“, kündigte Maik Schenk an.

