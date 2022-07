Via-Romea-Pilger machen Halt im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Mehr als 20 Menschen wandern derzeit auf einem lange Zeit vergessenen Pilgerweg nach Rom. Wer möchte, kann sie ein Stück begleiten. Zum Beispiel ab Kirchheilingen oder Bad Langensalza.

Sie soll Horizonte eröffnen: die Pilgerwanderung auf der Via Romea, bei der derzeit mehr als 20 Menschen unterwegs sind. Mitte Juli erreichen sie den Unstrut-Hainich-Kreis, der Teil der historischen Strecke ist.

Etwa 2200 Kilometer lang ist der Pilgerweg, der von Stade nach Rom führt und lange Zeit vergessen war. Er geht zurück auf den Abt Albert, der im Jahr 1236 von Stade zum Papst ging – und zurück. Ein Verein will nun die Pilgerroute neben den bekannten Strecken wie zum Beispiel dem Jakobsweg etablieren.

Am 19. Juni sind die Pilger in Stade gestartet. Ein Teil von ihnen ist schon länger per pedes unterwegs, denn sie kamen von Oslo nach Deutschland. Ziel ist, am 13. Oktober Rom zu erreichen.

Wer möchte, kann sich den Pilgern für eine Etappe anschließen, informiert Karin Meixner, die Patin für den Streckenabschnitt zwischen Neustadt (Südharz) und Gotha ist. Wer mehrere Etappen mitpilgern will, sollte sich anmelden (Telefon 0170/ 5647547). So wächst das Grüppchen zwischendurch. Manchmal scheiden auch Pilger aus. Für die rund zweimonatige Reise wurden auf den Etappen jeweils günstige Übernachtungsmöglichkeiten gesucht. Von Höfen, Gasthäusern oder Kirchen ist alles dabei. In Kirchheilingen werden die Pilger am Montag, 17. Juli, am Schwimmbad eintreffen. Dort ist ab 18 Uhr ein Abend mit Gitarrenmusik geplant, zu dem auch Interessierte aus der Region eingeladen sind. Am nächsten Tag geht es von Kirchheilingen nach Bad Langensalza, wo die Pilger vom BUND aufgenommen werden, bevor sie Kurs auf Gotha nehmen.

Infos unter: www.viaromea.de