Zweiradhändler Mike Ludwig in seinem fast ausverkauften Fahrrad-Ausstellungsraum in Bad Langensalza. Inzwischen hat er Rasenmäher und ein Notstromagregat da platziert wo früher ebenfalls Fahrräder präsentiert wurden.

Landkreis. Urlaub in der Heimat und leere Lager bei Herstellern führen zu Engpässen.

Wer in diesen spätsommerlichen Tagen mit dem Kauf eines neuen Fahrrads liebäugelt, muss sich womöglich auf eine längere Suche oder Wartezeit einstellen. Denn viele Radhändler in der Region sind derzeit nahezu ausverkauft. Das ergab eine stichprobenhafte Umfrage dieser Zeitung in Mühlhausen und Bad Langensalza.