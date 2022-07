Mühlhausen. Der Waldverein Mühlhausen lädt zu einer Wanderung zu den Mohnblüten ein.

Zu einer Wanderung zu den Mohnblüten lädt der Waldverein Mühlhausen am Donnerstag, 7. Juli, ein. Das Mohndorf Germerode liegt im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land in der Nähe des Hohen Meißners. Hier wurde erstmals im Jahr 2010 Schlafmohn angebaut, der zu den ältesten Kulturpflanzen in Europa gehört. In Deutschland erfolgte der Anbau bis zum Zweiten Weltkrieg, teil der Verein mit. Die Wanderung beginnt und endet mit einer Einkehr in Germerode. Der Bus fährt vom Bahnhof in Mühlhausen um 9.30 Uhr und vom Busbahnhof um 9.40 Uhr ab. Zurück geht es um 16 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich: unter Tel.: 03601/ 872 297. Unter dieser Nummer gibt es auch weitere Infos.