Nach Start-Problemen sei das innovative Energie-Projekt „Power to x“ nun auf dem Weg. Das sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) auf Nachfrage im Bad Langensalzaer Stadtrat. Ein Investor kaufte dazu im Gewerbegebiet Nord eine sieben Hektar große Fläche und pachtet etwa nochmal so viel von der Stadt. Die Verträge seien jetzt unterschrieben worden, so Reinz. Vorgesehen ist eine Photovoltaik-Anlage und eine Anlage für die Speicherung von Solarenergie in Gasform oder in neuartigen Batterien.