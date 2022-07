Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis Wenn Röbling den Verkehr in Mühlhausen lenkt

Sabine Spitzer findet, der Unstrut-Hainich-Kreis braucht eigene Ampelfiguren.

Es war ein langer Kampf: Stuttgart hat seit gut einer Woche eine Äffle-und-Pferdle-Ampel. Durchgeboxt hat diese der Fanclub der schwäbischen Zeichentrickhelden, die anfangs beim SWR-Fernsehen nur ein Pausenfüller waren und vor Jahren dann ein eigenes Drei-Minuten-Format bekamen.

Lustige Ampeln gibt es allerorten, dabei sind sie – streng genommen – eigentlich gar nicht erlaubt. Im hessischen Friedberg gibt es Elvis-Presley-Ampeln, der King of Rock’n’Roll war dort 1958 als GI stationiert. In Augsburg lenkt das Kasperle den Fußgängerverkehr und Erfurt hat sogar mehr als zehn Ampelfigürchen – als Wanderer, mit Zuckertüte oder Ampelfrau.

Warum eigentlich gibt es solche Ampeln im Unstrut-Hainich-Kreis noch nicht? Wie wäre es mit Fagati, dem Fabelwesen, der am Baumkronenpfad sein Spielplatzreich hat. Oder mit den Lamas, die an der Unstrut in Herbsleben wohnen? Auch der Mühlhäuser Röbling, der Erbauer der Brooklyn-Bridge, wäre eine Option. Für Motive gäbe es viele Ideen. Es fehlt nur jemand, der den Anstoß gibt, und Behörden, die ein Auge zudrücken.