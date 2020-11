Wertvoller Bonsai aus Japanischem Garten gestohlen

Auf einen Bonsai im Wert von etwa 3000 Euro hatten es Diebe bereits in der Nacht zu Donnerstag, 12. November, in Bad Langensalza abgesehen. Wie die Polizei am Montag informierte, überstiegen die Täter ersten Ermittlungen zufolge gegen 1.45 Uhr die Mauer zum Außenbereich des Japanischen Gartens in der Kurpromenade.

Die Unbekannten nahmen die hochwertige Pflanze mit und lösten dabei den Alarm aus. Sie konnten jedoch unerkannt fliehen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas zum Verbleib des Bonsai sagen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.