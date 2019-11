Der Heilige Martin hat in Bad Langensalza seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Die Kinder der evangelischen Grundschule führten am Sonntag traditionell in der Marktkirche ...

Wie der heilige Martin seinen Mantel teilt

Der Heilige Martin hat in Bad Langensalza seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Die Kinder der evangelischen Grundschule führten am Sonntag traditionell in der Marktkirche ein Anspiel auf, in dem sie die Geschichte des Martin von Tours erzählten. Auch die Kinder vom Kindergarten St. Martin gestalteten die ökumenische Martinsfeier von Stadt und Kirchengemeinden mit. Im Anschluss gab es einen Laternenumzug zum Jahnplatz – angeführt von Spielmannszug, Feuerwehr und hoch zu Ross von der 15-jährigen Paula (Foto) vom Reiterhof Wollenhaupt. Dort wurden bei einem Lagerfeuer Hörnchen geteilt. Denn das Martinsfest steht auch für das Teilen, wie Pfarrer Dirk Vogel sagte. Das Fest wird in Bad Langensalza wie in einigen weiteren Orten am Abend des 10. November gefeiert, denn Martin Luther hat an diesem Tag Geburtstag.

Foto: Sabine Spitzer