Eichsfeld. Erneut kommt es im Landkreis Eichsfeld zu einer größeren Protestaktion. Am Montag, 15. Januar, kommt es daher zu Verkehrsbehinderungen.

In einer Telegram-Gruppe wurde am Wochenende erneut zu Protesten gegen die derzeitige Politik der Bundesregierung im Landkreis Eichsfeld aufgerufen. Angekündigt wurden bereits da für Montag, 15. Januar, Behinderungen auf einigen Straßen im Landkreis. So in Leinefelde, Heiligenstadt, Uder und Breitenworbis, dort soll es zu Aktionen kommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Ein Sprecher des Organisationsteams Eichsfeld, so wie sich die Organisatoren aus der Telegram-Gruppe nennen, erklärte am Montagfrüh: „Die Blockaden beschränken sich heute weitestgehend auf den Lieferverkehr.“ Menschen, die zur Arbeit wollen, Arztbesuche vor sich haben sowie Rettungs- und Pflegekräfte würden durchgelassen. Auch der Lieferverkehr werde in einem viertelstündigen Rhythmus die Abschnitte passieren können. Auch werde man die Kreisel in Heiligenstadt nicht wie in der vergangenen Woche sperren, sondern sich vor diesen positionieren. Dies sei eine Auflage der Versammlungsbehörde. Bis 13 Uhr sind die Sperrungen angekündigt. Anschließend soll es einen Autokorso durch den Landkreis Eichsfeld geben.

Bereits gegen 5.30 Uhr war die Leinefelder Hauptkreuzung abgesperrt. Ebenso wurde der Ortseingang aus Richtung Breitenbach kommend in Leinefelde dicht gemacht. Laut Informationen dieser Zeitung sind in der Leinestadt mehrerer Straßen gesperrt. In Heiligenstadt trafen sich die Teilnehmer um 4.30 Uhr an der Salzhalle Richtung Siemerode. Von hier aus setzte sich der Tross in Bewegung und sperrte Autobahnauffahrten sowie die Kreisel der Kurstadt ab. Gegen 5.40 Uhr war der erste Kreisel in der Kurstadt zu.

Für Leinefelde kündigt das Orga-Team ebenso Absperrungen der Ortseingänge in der Pressemitteilung an. Ebenso soll in Uder wieder die Hauptkreuzung gesperrt werden. Und auch in Breitenworbis kommt es aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen, heißt es in der Mitteilung.

